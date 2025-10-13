Трамп объявил в кнессете об окончании войны в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Война в секторе Газа официально окончена, заявил президент США Дональд Трамп, находясь в здании израильского парламента.

«Да», — ответил он на вопрос журналиста, закончилась ли война между Израилем и ХАМАС. Его слова передает израильская газета The Jerusalim Post.

Он также расписался в гостевой книге кнессета. «Это большая честь для меня — великий и прекрасный день. Новое начало», — написал он.

13 октября Трамп должен выступить на пленарном заседании израильского парламента по случаю посредничества в заключении сделки о прекращении огня.

Об окончании войны он также заявил ранее, находясь на борту своего самолета.

В ночь на 10 октября соглашение о перемирии Израиля и ХАМАС вступило в силу, в его основу лег план президента США Дональда Трампа. ЦАХАЛ начала постепенный отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам, а 13 октября ХАМАС передал Израилю всех остававшихся в плену живых заложников.