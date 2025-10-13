Китай о новой торговой войне с США: Мы её не хотим, но и не боимся

CentralAsia (CA) - Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю вводом дополнительных 100-процентных тарифов на импорт. В Китае заявили, что ответят контрмерами, сообщает CNN.

10 октября Дональд Трамп резко отреагировал на решение Пекина ужесточить правила экспорта редкоземельных металлов, обвинив Китай во враждебности и попытке "держать мир в заложниках". В сообщении Truth Social президент США написал, что Китай "занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросе торговли". Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября США введут 100%-ый тариф на импорт Китая сверх любого тарифа, который он платит в настоящее время, а также экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.

12 октября Министерство торговли Китая отреагировало на эту угрозу.

«Угрозы введения высоких пошлин – неправильный способ взаимодействия с Китаем. Если США продолжат действовать в одностороннем порядке, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов. Наша позиция по вопросу о тарифной войне остаётся неизменной: мы её не хотим, но и не боимся», – заявили в Минторговли КНР.

Стремительное обострение торговой напряжённости между двумя крупнейшими экономиками мира привело к обвалу акций, взволновав инвесторов и промышленность, вызвав опасения повторения тарифной войны этой весны, когда пошлины на китайский и американский импорт взлетели примерно до 145% и 120% соответственно.