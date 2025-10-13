МВД Казахстана предложило ограничить продажу алкоголя

CentralAsia (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана предложило ввести ряд ограничений на продажу алкоголя в республике. Их во время правительственного часа в Мажилисе (нижней палате парламента) озвучил глава ведомства Ержан Саденов, передает Tengrinews.kz.

Со слов чиновника, МВД предложило продавать алкоголь только в алкомаркетах. Кроме того, ведомство хочет полностью запретить продажу спиртного через интернет, а также ужесточить правила выдачи лицензий и ограничить их количество. Глава МВД упомянул и про ограничения для развлекательных заведений:

«Назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе три убийства», — отметил он.

Впрочем, по словам Саденова, некоторые госорганы сегодня эти подходы не поддерживают. «Полагаю, здесь, прежде всего, нужно исходить из интересов сохранения жизни и здоровья наших граждан», — сказал он.

Саденов добавил, что в стране существует дефицит медвытрезвителей — всего работают 38 таких учреждений на 699 койко-мест. Планировалось дополнительно открыть 32 центра, но эта работа не завершена в шести областях. Кроме того, по словам министра, отмечается дефицит специализированных лечебных учреждений для зависимых. В стране открыты всего 20 клиник, и требуется открыть еще 14.

В Казахстане в несколько этапов ужесточали правила реализации алкогольных напитков. В 2014 году в стране ограничили время продажи спиртного. Крепкие напитки запретили продавать в магазинах с 21:00 до 12:00, а слабоалкогольные — с 23:00 до 08:00.

В 2020 году продажу алкоголя запретили лицам младше 21 года (до этого ограничения касались только тех, кому не исполнилось 18 лет).

