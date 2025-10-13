Американские ученые предупредили об особом типе землетрясений, которые могут оказаться катастрофичнее, чем считалось ранее

// Геологическая служба США

CentralAsia (CA) - Ученые из Южно-Калифорнийского университета предупредили об особом типе землетрясений, которые могут оказаться катастрофичнее, чем считалось ранее.

Речь идет о сверхсдвиговых землетрясениях — явлении, которое до сих пор недооценивали. Эти толчки движутся так быстро, что обгоняют собственные сейсмические волны, создавая разрушительный эффект, похожий на звуковые удары от реактивного самолета.

«Хотя вероятность таких землетрясений в Калифорнии не выше, чем в других регионах с крупными разломами, эта угроза слишком долго оставалась незамеченной», - говорит директор Калифорнийского центра землетрясений при Университете Южной Калифорнии Иегуда Бен-Цион.

Как работают такие землетрясения

Когда реактивная струя превышает скорость звука, возникает ударная волна. По тому же принципу работают сверхсдвиговые землетрясения: они создают мощные фронты наземных толчков, которые намного сильнее, чем при обычных землетрясениях.

«Суперсдвиговая волна преодолевает барьер скорости сдвиговой волны в горных породах и создает разрушительные волны, которые сильнее, чем те, что генерируются обычным землетрясением», - объясняет профессор наук о Земле Ахмед Элбанна.

Дополнительная энергия приводит к серьезным разрушениям на большой территории. При таких событиях происходят два мощных толчка: резкий первоначальный удар, за которым следуют волны потрясения.

Статистика вызывает опасения

Примерно каждое третье крупное сдвиговое землетрясение в мире является суперсдвиговым. Для Калифорнии это особенно тревожно, так как многие разломы вблизи крупных городов именно такого типа и могут вызывать землетрясения силой 7 баллов и выше.

«Мы не можем точно сказать, когда и где произойдет следующее землетрясение, но мы можем с уверенностью сказать, что в течение следующих нескольких десятилетий в Калифорнии произойдет несколько землетрясений магнитудой 7», - отметил Бен-Цион.

«Они грядут, независимо от того, готовы мы к ним или нет», - добавил он.

Проблема со строительными нормами

Существующие стандарты проектирования не учитывают полную мощь сверхсдвиговых землетрясений. Здания обычно строят с расчетом на самые сильные толчки, направленные перпендикулярно разломам. Однако сверхсдвиговые землетрясения направляют энергию вдоль самой линии разлома.

«Критические сооружения должны строиться в соответствии с более высокими стандартами, но пока этого не происходит», — указывает Бен-Цион.

Что нужно делать

Исследователи призывают к срочным мерам подготовки:

Более плотный мониторинг вблизи крупных разломов

Продвинутое компьютерное моделирование сценариев сверхсдвиговых сейсмических волн

Более строгие строительные нормы

«Это совместная работа, в которой каждый должен внести свой вклад», — считает Элбанна.