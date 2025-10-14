Монгольские и китайские учёные разработали новый метод лечения острого миелоидного лейкоза

академик Болд Шарав

CentralAsia (MNG) -

Монгольские и китайские ученые успешно реализовали проект «Изучение механизма комбинированного действия трехвалентного оксида мышьяка и интерферона альфа при лечении острого миелоидного лейкоза, резистентного к химиотерапии» в 2021–2025 годах, сообщили в Академии наук Монголии.

Руководителями проекта выступили монгольский академик Болд Шарав и китайский профессор Хуа Наранмандура.

Целью проекта было исследование того, является ли острый промиелоцитарный лейкоз (APL) заболеванием, плохо поддающимся химиотерапии, резистентным к ней и характеризующимся высокой смертностью. Следовательно, сочетание трёхвалентного оксида мышьяка, давно используемого в традиционной монгольской и китайской медицине, с интерфероном может подавить лекарственную устойчивость, уменьшить количество опухолевых клеток и снизить смертность.

Мышьяк, или яд камня, имеет долгую историю применения в качестве яда, лечебного и косметического средства. В частности, триоксид мышьяка (As₂O₂) и реальгар (As₂S₂) уже более 2000 лет служат лекарственным сырьем в традиционной китайской медицине и используются до сих пор как в традиционной, так и в современной медицине. В более чем 300 больших и малых томах монгольских традиционных медицинских текстов, собранных Болдом Шаравом за последние 40 лет, были обнаружены рукописи, в которых мышьяк упоминался в составе различных средств от чесотки, а рецепт описывался как идеальное лекарство для лечения всех видов чесотки. На основе этих писаний они детально изучили яд камня, или мышьяк, и в сотрудничестве с известными китайскими учеными определили, что его можно использовать для лечения острого лейкоза.

Интерферон (IFN) — важный цитокин с широким спектром биологических функций. Помимо подавления роста опухолевых клеток, IFN также подавляет их резистентность к химиотерапии. В этом исследовании IFN повышает уровень эндогенного белка PML в клетках острой опухоли крови, способствуя деградации онкобелка PML/RARα (комбинированного белка), вызванной ATO (трехвалентным оксидом мышьяка). Было показано, что клиническое применение IFN в сочетании с АТО при лечении APL может подавить лекарственную резистентность. Кроме того, был исследован основной механизм ответа изоформ PML на лечение ATO (трехвалентным оксидом мышьяка), и было установлено, что повышенная экспрессия белка PML под действием IFN ускоряет лизис резистентных к лекарственным препаратам клеток APL под действием ATO (трехвалентного оксида мышьяка) белка комплекса PML/RARα.

Острый лейкоз (APL) — заболевание, устойчивое к химиотерапии, часто развивающее резистентность и характеризующееся высокой смертностью. Трёхвалентный оксид мышьяка (As2O3), давно используемый в монгольской и китайской традиционной медицине, в сочетании с интерфероном, как было показано, подавляет лекарственную устойчивость при лейкозе, повышает эффективность лечения, снижает смертность и увеличивает продолжительность жизни после лечения.

Академик Болд Шарав совместно с исследовательской группой опубликовал статью Development of metal-based drugs and application in treatment («Разработка лекарственных препаратов на основе металлов и их применение в лечении») в томе 12, выпуске 3 за 2022 год журнала «The Natural Products Journal», который зарегистрирован в SCOPUS и имеет импакт-фактор 1,2, а также выступил соавтором статьи Targeted therapy in acute myeloid leukemia: Resistance and overcoming strategy («Таргетная терапия острого миелоидного лейкоза: резистентность и стратегия преодоления») в томе 83 за ноябрь 2025 года журнала «Drug Resistance Updates», который зарегистрирован в SCOPUS и имеет импакт-фактор 21,7.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

