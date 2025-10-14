Легенда дартса Фил Тейлор признался, что имеет монгольские корни

CentralAsia (MNG) -

Легенда дартса Фил Тейлор рассказал об изменении своего образа жизни после ухода из спорта.

За 30 лет игры в дартс Фил Тейлор зарекомендовал себя как величайший игрок всех времён, завоевав 16 титулов чемпиона мира.

Но с тех пор, как в прошлом году Тейлор положил конец своей болезни, он сосредоточился на улучшении общего состояния здоровья.

65-летний мужчина начал заниматься велоспортом, чтобы укрепить ноги после операции на бедре.

Он рассказал Metro: «Сейчас я стараюсь больше поддерживать форму. Я много катаюсь на велосипеде.

«Мне сделали операцию, мне заменили тазобедренный сустав, и хирург сказал: „Фил, я тебе сейчас кое-что скажу. Береги ноги, потому что, когда тебе за 60, любой человек в возрасте 60 лет, если упадёт и сломает бедро, будет беда“».

«Итак, я катаюсь на велосипеде, а потом встречаюсь с одним из моих лучших друзей, Бобби Гулдингом. Он пишет мне каждое утро! Он играл в регби за Wigan, St. Helens, Leeds, сборные Англии и Великобритании.

Он добавил: «Раньше я многого брал от других спортсменов. Я даже сдавал анализы крови, чтобы питаться в соответствии со своей группой крови.

«Так вот, у меня странная группа крови, моя родом из Монголии. «Наверное, это было, когда монголы захватили мир, поэтому у меня их группа крови».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения