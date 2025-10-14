Монгольская акробатка и бабушка-гангстер победили в главных фотоконкурсах в Великобритании

CentralAsia (MNG) -
Ассоциация фотографов (AOP) объявила победителей своей знаменательной 40-й юбилейной премии на церемонии, состоявшейся в Лондоне в четверг вечером (9 октября 2025 года).
Премия считается одной из самых престижных в Великобритании профессиональных фотоконкурсов и включает 10 номинаций — от моды до спорта, а также призы для начинающих талантов, призы за цифровую ретушь и премию AOP Open Awards.
Изабель Доран, генеральный директор AOP, высоко оценила работы этого года, назвав их «захватывающим и провокационным сочетанием неподвижных и движущихся изображений, которое иллюстрирует уникальный личный взгляд наших фотографов на окружающий мир. Это ещё более актуально в эпоху цифрового искусственного интеллекта, в которой мы живём. Я в восторге от того, что столь сильное визуальное повествование продолжает жить».
Татар С.Майдар
