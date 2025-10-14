Монголия и МСОП подписали МоВ для укрепления сотрудничества в преддверии и последующий период UNCCD COP17

слева: Батбаатар Бат и Гретель Агилар

12 октября 2025 года на Всемирном конгрессе МСОП по охране природы 2025 года Международный союз охраны природы (МСОП) и Министерство окружающей среды и изменения климата Монголии (МОКМ) подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) для содействия сотрудничеству в преддверии 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP17).

Меморандум о взаимопонимании (МоВ), подписанный МСОП и правительством Монголии, будет способствовать укреплению сотрудничества между сторонами в области сохранения биоразнообразия, восстановления пастбищ и устойчивого управления земельными ресурсами. Соглашение было подписано в ходе Всемирного конгресса по охране природы МСОП (ВКХ) в павильоне Монголии Генеральным директором МСОП д-ром Гретель Агилар и Министром окружающей среды и изменения климата Монголии Батбаатаром Батом.

Настоящий Меморандум о взаимопонимании устанавливает общие руководящие рамки сотрудничества между Сторонами, определяя направления и формы взаимодействия в целях укрепления лидерства Монголии в области сохранения и устойчивого использования природных ресурсов, а также расширения вклада МСОП в достижение национальных и международных целей Монголии в области охраны окружающей среды. Это достигается путем создания основы для сотрудничества в области картирования возможностей восстановления, наращивания потенциала, многостороннего диалога и совместной пропаганды комплексных подходов к управлению земельными ресурсами, биоразнообразию и борьбе с изменением климата.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в преддверии председательства Монголии на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС-17) в 2026 году, где пастбища, устойчивость к засухе и комплексное управление земельными ресурсами будут главными вопросами глобальной повестки дня. Соглашение с МСОП закладывает основу для сотрудничества, одновременно способствуя синергии с инструментами МСОП, а также выполнению обязательств по сохранению биоразнообразия и изменению климата в рамках конвенций Рио.

UNCCD COP17 состоится в Улан-Баторе (Монголия) в конце 2026 года. Этот крупный глобальный форум объединит 197 Сторон КБО ООН в рамках важнейшего глобального форума для активизации действий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой. Будучи одной из стран, наиболее пострадавших от опустынивания, где почти 77% земель деградировали, Монголия будет использовать КС-17 для поиска решений по восстановлению земель, устойчивому управлению земельными ресурсами и повышению устойчивости к внешним воздействиям во всем мире.

Конференция COP17, проводимая в рамках Международного года пастбищ и скотоводов (МГПХ), провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и поддержанного Монголией, будет основываться на усилиях по содействию устойчивому управлению, восстановлению и сохранению пастбищ.

После подписания Меморандума о взаимопонимании д-р Гретель Агилар, генеральный директор МСОП, заявила: «МСОП гордится укреплением партнёрства с Монголией в этот исторический момент. Лидерство Монголии в восстановлении пастбищ, поиске решений, основанных на принципах охраны природы, и устойчивом управлении засушливыми землями является образцовым и вдохновляет мировое сообщество. Это соглашение гарантирует, что МСОП сможет использовать свой научный опыт, политический опыт и широкий круг членов для поддержки приоритетов Монголии на КС-17 и в последующий период».

Батбаатар Бат, министр окружающей среды и изменения климата Монголии, также отметил важность подписания: «Этот меморандум о взаимопонимании отражает глубокую приверженность Монголии сохранению наших пастбищ, укреплению жизнеобеспечения населения и развитию международного сотрудничества в области охраны природы и климата. Тесное сотрудничество с МСОП позволит нам продвигать наши флагманские инициативы и гарантировать, что КС-17 предложит смелые и практические решения проблем опустынивания, засухи и утраты биоразнообразия».

Монголия присоединилась к МСОП в качестве государства-члена в 2015 году и с тех пор участвует в совместных усилиях по созданию охраняемых территорий, восстановлению экосистем, управлению засушливыми землями и глобальному экологическому управлению. Этот Меморандум о взаимопонимании свидетельствует о дальнейшем укреплении отношений между МСОП и Монголией, а также о возросшей приверженности обеих сторон делу охраны природы в Восточной Азии на благо как людей, так и природы.

