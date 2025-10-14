Один из мемов «Такое увидишь только в Монголии!» исчезнет

CentralAsia (MNG) -

Выпас скота в запрещенных зонах будет оштрафован

Хурал представителей граждан столицы официально объявил зоны, где разведение скота запрещено Постановлением IX от 2024 года. Согласно постановлению, все территории центральных районов Баянгол, Чингэлтэй и Сухбаатар объявлены зонами, свободными от скота. Кроме того, под ограничение распространяется большинство территорий районов Баянзурх, Хан-Уул и Сонгинохайрхан, за исключением подрайнов Гачуурт, Хонхор, Жаргалант, Эмээлт, Туул и Өлзийт.

Запрет также распространяется на жилые зоны в трех отдаленных районах столицы, а также на территории вокруг горы Богд-Хаан.

Несмотря на ограничения, в последнее время поступают жалобы от населения на выпас лошадей в центре города и других запрещённых зонах. В ответ губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ заявил, что скот, особенно лошадей, отслеживают с помощью чипов, однако жители продолжают разрешать им пастись в запрещённых зонах. Он предупредил, что это привело к загрязнению городских улиц и общественных мест конским навозом.

«Выпас скота в черте города создает серьезные риски, включая загрязнение общественных мест, уничтожение зеленых зон, дорожно-транспортные происшествия, а также распространение инфекционных и высококонтагиозных заболеваний», — заявил мэр. Он также объявил, что с 1 ноября весь скот, обнаруженный на пастбищах в запрещенных местах, будет отловлен и перемещен в загон для откорма, находящийся в ведении отдела полиции в 21-м хороо района Сонгинохайрхан. Владельцы будут оштрафованы и обязаны оплатить стоимость ежедневного корма при возврате своего скота.

Между тем, глава аппарата губернатора столицы Амгалан Дугаржав заявил, что мэр поручил соответствующим ведомствам и районным властям строго соблюдать закон. Согласно Закону о нарушениях, физические лица, допустившие проникновение своего скота в зоны ограниченного доступа, будут оштрафованы на сумму ₮1 млн, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до ₮10 млн. Он добавил, что нарушения по-прежнему широко распространены, особенно в шести центральных районах и на охраняемых территориях, таких как гора Богд-Хаан и Национальный парк.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения