Aspire Mining возвращает себе проекты Овоот и Нуурстэй

CentralAsia (MNG) -

Aspire Mining (AKM.AX) возвращает себе полный контроль над своими проектами по добыче коксующегося угля в Монголии, расторгает старые соглашения и становится свидетелем выхода крупного акционера из сделки на сумму $13.5 млн, которая укрепляет позиции компании на азиатском угольном рынке. Об этом сообщает InsideMongolia.

📈 Эксклюзивные маркетинговые права защищены

В результате после реструктуризации соглашений с Talaxis и связанными с ней сторонами компания Aspire теперь будет обладать эксклюзивными правами на сбыт угля со своих проектов по добыче коксующегося угля Овоот и Нуурстэй. Компания Talaxis, которая ранее владела более 13% акций Aspire, продает всю свою долю частному инвестиционному фонду NordSteppe. Ожидается, что сделка будет закрыта к марту 2026 года. По новому соглашению Aspire также вернет себе 20% акций ключевой инфраструктуры всего за 1 доллар, а бывшие партнёры откажутся от претензий на будущие доходы. Взамен Aspire будет выплачивать NordSteppe роялти в размере 0,75% от продаж угля на месторождении Овоот.

Реструктуризация повысила доверие инвесторов: акции Aspire выросли на 13%, что позволило компании получить больше прибыли на фоне высокого спроса на монгольский коксующийся уголь в Азии.

🛤️ Государственная поддержка инфраструктуры

Компания Aspire намерена получить выгоду от поддерживаемой государством инфраструктуры, которая может еще больше снизить риски ее деятельности. Правительство Монголии согласилось построить автомагистраль Мөрөн—Улиастай, пересекающуюся с транспортной дорогой, связанной с проектом по добыче коксующегося угля Овоот. Компания Aspire, созданная в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, является основным частным партнером и готовится подать заявку на реализацию проекта. Ожидается, что тендерное соглашение будет подписано в течение 6 месяцев. Эта автомагистраль имеет решающее значение для логистики, повышения эффективности перевозок и потенциального снижения капитальных затрат.

👔 Стратегическая смена руководства: Aspire также объявила о смене руководства. На должность исполнительного председателя назначен Ачит-Эрдэнэ Дарамбазар, сменив Майкла Эйвери, который остается в совете директоров в качестве неисполнительного директора для продвижения проекта Oвоот.

В целом… Aspire Mining укрепляет свои позиции ведущего поставщика коксующегося угля из Монголии. Месторождение Овоот, часто называемое «младшим братом» Оюу-Толгоя, имеет общие запасы в 130 миллионов тонн: 76.8 миллиона доказанных и 53.3 миллиона предполагаемых, что подчёркивает его потенциал мирового уровня. Благодаря стратегическому контролю, мощной инфраструктурной поддержке и растущему спросу в Азии компания Aspire имеет все возможности превратить этот потенциал в долгосрочную ценность.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

