Президент Монголии прибыл в Дели. Почетный караул выстраивается вдоль красной ковровой дорожки. Видео

Укрепление глубоких цивилизационных связей между нашими странами.

В Международном аэропорту столицы, украшенном Государственными флагами двух дружественных стран, состоялась торжественная встреча высокого гостя. Вдоль ковровой дорожки, ведущей от трапа самолёта, в честь прибытия главы Монголии был выстроен Почётный караул.

Президент Монголии г-н Хурэлсух Ухнаа прибыл в Нью-Дели с государственным визитом в Индию. В аэропорту ему был оказан почётный караул и торжественная встреча. Танцоры в традиционных индийских костюмах тепло приветствовали президента Монголии.

Тёпло принят министром гражданской авиации г-ном Мохолом Мурлидхаром.

Президент Монголии начал государственный визит в Индию и проведёт двусторонние переговоры с премьер-министром Моди

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в понедельник в Нью-Дели с четырёхдневным государственным визитом в Индию, в ходе которого он встретится с президентом Драупади Мурму и проведёт переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди для укрепления двустороннего сотрудничества. По прибытии в аэропорт его встретил государственный министр гражданской авиации и сотрудничества Мурлидхар Мохол.

Сегодня для Монголии Индия – близкий друг и важный партнёр, в числе первых государств мира признавших независимость нашей страны. Нынешний визит и намеченные в его рамках переговоры на высшем уровне призваны стать очередным действенным шагом на пути наращивания взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, которое в последние годы обрело новое качество и наполнение.

