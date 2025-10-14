ЕАЭС сталкивается с 280 торговыми барьерами

CentralAsia (MNG) - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обновила реестр ограничительных мер, введенных третьими странами в отношении Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«В настоящее время в реестр включено 280 мер, которые могут являться барьерами во внешней торговле ЕАЭС», — отметили в ЕЭК.

Согласно карте, опубликованной на сайте ЕАЭС, Европейский союз и США ввели в отношении ЕАЭС более 30 торговых барьеров. Чуть меньше 30 барьеров ввела Турция. Великобритания, Украина, Бразилия, Мексика, Китай, Индия и ряд государств Африки и Юго-Восточной Азии ввели от 6 до 20 барьеров. Менее пяти ограничительных мер зафиксировано в Канаде, Австралии, Японии, Республике Корея, Монголии, Пакистане, Узбекистане, Иране, Саудовской Аравии и ряде других стран Африки и Азии.

В частности, недавно был выявлен новый торговый барьер во взаимной торговле с Монголией. Ограничение касается процедуры выдачи разрешений на импорт некоторых стратегических продовольственных товаров из Монголии, таких как пшеничная мука, семена пшеницы, питьевая вода, молоко и мясо крупного рогатого скота.

«В то же время Узбекистан частично отменил административную меру, связанную с акцизами. С 1 октября 2025 года отменён акциз на импортный белый сахар. Хотим отметить, что ЕЭК поддерживает регулярный диалог с Узбекистаном по вопросам отмены ограничительных мер в рамках Плана совместных действий Евразийской экономической комиссии и правительства Узбекистана на 2024–2026 годы», — добавили в пресс-службе.

«ЕЭК продолжает работу по выявлению и снятию ограничительных мер в торговле с третьими странами. Информацию о таких мерах можно подать через специальную форму на портале Евразийской экономической комиссии», — подчеркнули в пресс-службе.

