Субраманьям Джайшанкар встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в понедельник встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и высоко оценил его «теплые чувства» по поводу продвижения стратегического партнерства между странами.

Доктор Джайшанкар поздравил президента Хурэлсуха с государственным визитом в Индию в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, подчеркнув, что правительство и народ Индии придают большое значение этому визиту и тепло приветствуют президента Монголии.

Президент Хурэлсух подтвердил, что Монголия рассматривает Индию как своего третьего соседа и надежного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе, выразив приверженность дальнейшему расширению сферы действия «Стратегического партнерства» и углублению двустороннего сотрудничества на международных и региональных площадках.

Президент подчеркнул важность активизации деятельности Межправительственной комиссии и выразил признательность министру Джайшанкару, сопредседателю индийской стороны Комиссии, за тесное сотрудничество в реализации крупных проектов и программ между двумя странами.

Министр Джайшанкар проинформировал президента о текущих и будущих проектах и ​​программах, реализуемых в рамках двустороннего сотрудничества.

«Для меня большая честь навестить президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в связи с началом его государственного визита в Индию.

Ценим его тёплые слова о развитии нашего стратегического партнёрства как духовных соседей и членов «глобального Юга».

Уверен, что его завтрашние переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди наметят перспективный курс на следующее десятилетие нашей дружбы», — написал на странице X д-р Субраманьям Джайшанкар.

