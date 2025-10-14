Лидеры Египета, Катара, США и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе

CentralAsia (CA) - Лидеры США, Египта, Катара и Турции на саммите в Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое было достигнуто при участии посредников и основано на мирном плане из 20 пунктов, предложенном ранее Дональдом Трампом, передает «Би-би-си».

«Вместе мы достигли того, что все считали невозможным. Наконец-то на Ближнем Востоке наступил мир», — заявил Трамп в речи перед двумя десятками мировых лидеров, которые собрались на саммите.

Президенту Трампу, прилетевшему на египетский Шарм-эль-Шейх из Израиля за час до заката, поднесли в зале саммита зеленую папку. В ней — бумаги, точное содержание которых пока остается неизвестным.

«Верите ли, три тысячи лет понадобилось, чтобы к этому подойти? И [мир] будет держаться» — заявил Трамп.

Один из фоторепортеров снял заключительную страницу подписанной декларации. Из нее, однако, нельзя сделать выводов о точном содержании всего документа.

«Мы стремимся к терпимости, достоинству и равным возможностям для каждого человека, к тому, что позволит этому региону стать землей, где все смогут исполнять свои надежды в мире, безопасности и процветании вне зависимости от расы, вероисповедания и этноса», — гласит, как сообщает CNN, первый параграф на заключительной странице решения.

Дальше на этой странице — подписи и титулы региональных лидеров и посредников в этом соглашении — США, Египта, Катара и Турции.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что соглашение по Газе «закрывает болезненную главу в истории человечества и открывает новую эру мира и стабильности».

По словам египетского лидера, подписание знаменует собой «исторический день» для всего мира. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что у палестинцев «есть право пользоваться свободой и жить в своём независимом государстве, в стране, которая существует бок о бок с Израилем в мире, безопасности и взаимопонимании».

На встрече не присутствовали представители собственно враждующих сторон — ХАМАС и Израиля. Трамп пригласил в Египет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, однако тот отказался, сославшись на начало праздника Симхат Тора.

Как пишет CNN, на саммите помимо президентов США и Египта присутствовали лидеры Армении, Азербайджана, Бахрейна, Канады, Кипра, ЕС, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Индонезии, Ирака, Италии, Японии, Иордании, Кувейта, Нидерландов, Норвегии, Омана, Пакистана, Палестинской автономии, Парагвая, Катара, Саудовской Аравии, Испании, Турции, ОАЭ и Великобритании.

Также в Шарм-эль-Шейхе были генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу Гейт, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент FIFA Джанни Инфантино и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. 13 октября ХАМАС передал всех 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. Движение еще должно передать тела 28 погибших заложников. Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных.