Бывший президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Николя Саркози

CentralAsia (CA) - Бывший президент Франции Николя Саркози, которого в конце сентября осудили на пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора, будет отправлен в тюрьму 21 октября, сообщает BFM TV со ссылкой на источник.

Саркози будет заключен в тюрьму Санте, которая находится в 14-м административном округе Парижа, пишет Le Figaro. По данным газеты, вероятнее всего, его поместят в изолированное отделение (то есть отдельно от других заключенных), но с обычным режимом, а не строгими мерами.

Бывший президент после приговора подал апелляцию, но он все равно будет заключен под стражу — суд постановил «немедленное исполнение приговора» (exécution provisoire), которое означает, что результата апелляции в этом случае не дожидаются, отмечает BFM TV.

25 сентября Парижский уголовный суд признал Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о финансировании его избирательной кампании ливийским правительством Муаммара Каддафи в 2005–2007 годах. Саркози назначили пять лет заключения «с отсрочкой исполнения приговора» (но дата известна не была), а также штраф в размере 100 тысяч евро. На протяжении всего процесса бывший президент отрицал обвинения.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.