ВОЗ заявила о росте числа устойчивых к антибиотикам инфекций

Во Всемирной организации здравоохранения отметили рост устойчивости бактерий к антибиотикам, который становится серьёзной угрозой для здоровья людей во всём мире, сообщает Reuters.

В отчёте ВОЗ, подготовленном на основе данных более чем из 100 стран за период с 2016 по 2023 годы, отмечается, что каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция проявляет устойчивость к антибиотикам. Уровень резистентности вырос примерно в 40% образцов, включённых в мониторинг.

«Антимикробная устойчивость опережает достижения современной медицины и угрожает здоровью семей по всему миру. Мы должны использовать антибиотики ответственно и обеспечивать всем доступ к правильным препаратам, качественной диагностике и вакцинам», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в комментарии к отчёту.

По данным организации, ежегодно более миллиона смертей напрямую связаны с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Хотя генетические изменения патогенов являются частью естественного процесса, деятельность человека – в частности неправильное и чрезмерное применение антибиотиков для лечения людей, животных и растений – ускоряет этот процесс.

Наиболее высокий уровень устойчивости к антибиотикам фиксируют в некоторых регионах Южной Азии и Ближнего Востока, где каждая третья зарегистрированная инфекция проявляет резистентность. В Африке устойчивость к препаратам первой линии для лечения некоторых бактерий, вызывающих сепсис, отказ органов и смертельные исходы, превышает 70%.

ВОЗ призывает государства и медицинские учреждения к более строгому контролю за применением антибиотиков, внедрению программ рационального использования препаратов и усилению мер по профилактике инфекций для замедления распространения устойчивых штаммов бактерий.