В Москве обсудили задачи ОДКБ на 2026 год

- 10:46, 14 октября 2025
CentralAsia (CA) - В Москве 13 октября состоялась встреча генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова с председателем Государственной Думы России, председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба ОДКБ.
В ходе переговоров стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, а также обсудили ряд региональных и международных тем.
Также внимание было уделено подготовке к заседанию Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также ключевым задачам, стоящим перед Организацией в контексте председательства Российской Федерации в 2026 году.
Имангали Тасмагамбетов также проинформировал собеседника о ходе подготовки к предстоящему в ноябре текущего года совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.