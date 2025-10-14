экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве обсудили задачи ОДКБ на 2026 год

CentralAsia (CA) -  В Москве 13 октября состоялась встреча генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова с председателем Государственной Думы России, председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба ОДКБ.

В ходе переговоров стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, а также обсудили ряд региональных и международных тем.

Также внимание было уделено подготовке к заседанию Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также ключевым задачам, стоящим перед Организацией в контексте председательства Российской Федерации в 2026 году.

Имангали Тасмагамбетов также проинформировал собеседника о ходе подготовки к предстоящему в ноябре текущего года совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

