Президент Мадагаскара сбежал из страны на фоне массовых протестов

Андри Радзуэлина

CentralAsia (CA) - На Мадагаскаре более двух недель продолжаются массовые протесты «Поколение Z». Демонстрации начались в конце сентября 2025 года из-за нехватки воды и электроэнергии, но быстро переросли в политические требования — отставку президента Андри Радзуэлины, извинения за насилие против митингующих и роспуск сената и избирательной комиссии.

По данным местных СМИ и представителей оппозиции, Андри Радзуэлина покинул страну после того, как часть военных перешла на сторону протестующих. Источники Radio France Internationale утверждают, что в воскресенье вертолет доставил президента Мадагаскара на остров Сент-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, откуда он сел на борт французского военного самолета. По данным RFI, президент, возможно, направился в Дубай через Маврикий.

По данным источников издания, эвакуацию Радзуэлины санкционировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французские власти заявляли, что не будут вмешиваться в ситуацию на Мадагаскаре, а сам Макрон перед вылетом из Египта вечером в понедельник в беседе с журналистами выразил обеспокоенность ситуацией на Мадагаскаре, но отказался подтвердить сообщения о том, что Радзуэлина был эвакуирован при поддержке французских властей.

Позже Радзуэлина выступил с обращением к нации, заявив, что в стране «предпринята попытка незаконного и насильственного захвата власти». Он призвал «жизненно важные силы страны объединиться для защиты конституционного порядка». Также он сообщил, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы сохранить свою жизнь. Радзуэлина не раскрыл своего местонахождения.

Он также призвал к соблюдению Конституции для разрешения углубляющегося политического кризиса в стране.

29 сентября Радзуэлина распустил кабинет министров и объявил о намерении создать «пространство для диалога» с молодёжью, пообещав поддержку бизнесу, пострадавшему от мародёрства. Позднее он заявил, что готов уйти в отставку, если перебои с электроэнергией в столице не прекратятся в течение года.

Андри Радзуэлина впервые пришёл к власти после военного переворота в 2009 году, возглавив переходное правительство. В 2018 году он был избран президентом, а в 2023-м переизбран в условиях бойкота выборов со стороны оппозиции.