В Казахстане ужесточат контроль за валютными операциями

CentralAsia (KZ) - Валютные сделки на сумму от $50 тыс. долларов хотят отслеживать в Казахстане. Соответствующий проект приказа опубликовал для обсуждения Минфин республики.

Документ устанавливает правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Казахстана, который обяжут предоставлять информацию о валютных операциях свыше 50 тыс., в том числе — о бестоварных сделках, доходах нерезидентов и операциях участников Международного финансового центра «Астана».

Таким образом в Минфине хотят выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных операций.

Проект приказа опубликован в виде таблицы. В нем нет подробностей о том, какую информацию Нацбанк будет предоставлять госорганам, в частности, будут ли это сведения о сторонах валютных сделок. Обсуждение документа продлится до 28 октября.

Это уже не первая подобная инициатива Минфина. Как напоминает ORDA.kz, ранее ведомство обязало онлайн-платформы, через которые самозанятые казахстанцы ищут клиентов и оказывают коммерческие услуги, передавать в Комитет госдоходов сведения о тех, кто получает оплату напрямую (в обход самой платформы).

Также следует упомянуть недавнюю инициативу Минфина, которая обяжет банки передавать в органы госдоходов информацию о некоторых своих клиентах. Норма коснется тех, кто должен сдавать декларации об активах и обязательствах, а также о доходах и имуществе. Ведомство хочет утвердить форму, где будут отражаться сведения о наличии счетов таких клиентов, об остатках и движении средств на них.

Ожидается, что это позволит выявить тех, кто уклоняется от выплаты налогов. Также, по прогнозам ведомства, данные изменения уменьшат долю теневой экономики и увеличат поступления в бюджет.

