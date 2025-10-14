Токаев поздравил Трампа с достижением мира в секторе Газа

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США с дипломатической победой – достижением долгожданного мира в секторе Газа, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства считает, что Дональд Трамп «в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами».

13 октября Дональд Трамп заявил, что война в Газе завершена. ХАМАС в рамках первого этапа соглашения освободил 20 заложников, захваченных более двух лет назад. Тела погибших Израилю пока не передали. Часть освобождённых палестинских заключённых прибыла в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан.

