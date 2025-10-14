экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мужская сборная Монголии по настольному теннису проходит квалификацию на чемпионат мира 2026 года

CentralAsia (MNG) -  

В Бхубанешваре, Индия, проходит 28-й командный чемпионат Азии по настольному теннису среди взрослых.

Монголию представляют М.Тэмуулэн, М.Манлайжаргал и А.Билгуун в мужской категории, а также Б.Болор-Эрдэнэ, У.Балжинням и Б.Эгшиглэн в женской категории.

В соревнованиях среди мужчин группы “B” Монголия обыграла Мальдивы со счетом 3:1, но проиграла Ирану со счетом 0:3. Женская сборная проиграла Шри-Ланка и Таиланду со счетом 3:0.

Согласно правилам турнира, 16 лучших команд командного чемпионата Азии по настольному теннису пройдут квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Наша мужская сборная встретится с командой Малайзии, а женская команда сыграет с командой Непала, чтобы определить свое итоговое положение в турнирной таблице. Мужская сборная Монголии обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, в то время как женская команда получит путевку в Лондон, если победит команду Непала в предстоящем матче.

Первый чемпионат мира по настольному теннису состоялся в Лондоне, (Великобритания), в 1926 году.  В 2026 году будет отмечаться 100-летие чемпионата мира по настольному теннису, и Лондон вновь примет чемпионат мира.

