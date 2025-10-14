Эрдоган может помочь урегулировать конфликт в Украине, - Трамп

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании конфликта в Украине.

«Эрдоган может. Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает (президент России Владимир) Путин, и он мой друг»,— сказал Трамп возвращаясь из Шарм-эш-Шейха.

Трамп подчеркнул, что ладит только с сильными, а не со слабыми. При этом убежден, что Эрдоган и к нему относится хорошо.

В конце сентября президент Эрдоган в интервью Fox News выразил сомнения в скором завершении конфликта в Украине. Он подчеркнул, что не отказывается от роли посредника в урегулировании конфликта. Тогда же президенты США и Турции обсудили, что они могут сделать для решения конфликта между Россией и Украиной.