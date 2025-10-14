Организация тюркских государств поддерживает декларацию о прекращении огня в секторе Газа, - генсек

CentralAsia (KZ) - Организация тюркских государств поддерживает декларацию о прекращении огня в секторе Газа, которая была подписана на международном «Саммите мира», который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе 13 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь ОТГ Кубан Омуралиев.

«Я приветствую проведение Саммита мира в Шарм-эль-Шейхе, состоявшегося 13 октября 2025 года с участием мировых лидеров, после достижения прекращения огня на основе дипломатических усилий Соединённых Штатов, Турции, Катара и Египта, и выражаю надежду, что это прекращение огня приведёт к окончательному прекращению боевых действий и страданий в Газе, а также к немедленному и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа. Я искренне надеюсь, что эта ценная возможность будет использована сторонами для реализации решения о двух государствах в предстоящий период, что позволит палестинцам и израильтянам жить бок о бок в мире и безопасности», - сообщил Омуралиев.

Саммит в Шарм-эль-Шейхе призван ознаменовать окончание войны в секторе Газа. В нем приняли участие более 20 мировых лидеров. На нем страны-посредники — Египет, Катар, Турция и США — подписали о прекращении огня в секторе Газа.

Документ официально закрепляет соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Четыре страны заявили о своем согласии выступать гарантирующими сторонами этого соглашения, которое должно положить конец войне в секторе Газа.

В декларации установлены «правила и положения» о дальнейших шагах на пути к завершению войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, начавшейся два года назад.

