Более 45 тыс. казахстанцев признаны банкротами, – Минфин РК

CentralAsia (KZ) - С 3 марта 2023 года 45 200 казахстанцев официально признаны банкротами. Как сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве вице-министр финансов Ержан Биржанов, сумма их долга – 180 млрд тенге.

«На сегодня 45 200 человек признаны банкротами, сумма их долга составляла 180 млрд тенге. Эти деньги, можно сказать, им простили. Это в основном долги перед банками», - сказал Биржанов.

Вице-министр не назвал количество граждан, которым отказали в процедуре банкротства, но отметил, что «их много». По его словам, им отказали по причине наличия в собственности недвижимого имущества.

Напомним, с 3 марта 2023 года в Казахстане вступил в силу закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК». Казахстанцы могут воспользоваться одной из трех процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и процедура восстановления платежеспособности.

19 июня этого года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», которым упрощены процедуры банкротства. Теперь казахстанцам при подаче заявления не нужно прилагать документ, подтверждающий проведение урегулирования с кредитором. Также больше не нужно указывать точную сумму долга.

