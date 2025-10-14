экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев обсудил с Путиным подготовку к своему предстоящему визит в Россию

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.  Главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне. 

Также собеседники рассмотрели отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию. 

10 октября президенты встретились в Душанбе. Несколькими днями ранее они провели телефонный разговор. 

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com