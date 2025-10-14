Токаев обсудил с Путиным подготовку к своему предстоящему визит в Россию
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды. Главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.
Также собеседники рассмотрели отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию.
10 октября президенты встретились в Душанбе. Несколькими днями ранее они провели телефонный разговор.
