Токаев обсудил с Путиным подготовку к своему предстоящему визит в Россию

Казахстан, политика

15:18, 14 октября 2025

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды. Главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне. Также собеседники рассмотрели отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию. 10 октября президенты встретились в Душанбе. Несколькими днями ранее они провели телефонный разговор.