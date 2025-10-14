Экстремисты ИИ торгуют научной фантастикой. Но реализм ИИ подразумевает простую истину: технологии успешны, когда улучшают жизнь, - The Washington Post

CentralAsia (CA) - Публичная дискуссия вокруг искусственного интеллекта представлена двумя лагерями: пессимисты (ИИ нас уничтожит) и фанатики (ИИ нас спасет). Но обе точки зрения — это научная фантастика, считает сооснователь компании Hydra Host Аарон Гинн, пишет The Washington Post.

Он предлагает придерживаться реализма в области ИИ, который основан на простой истине: «технологии успешны, когда улучшают жизнь людей»

В начале этого года я ужинал в Вашингтоне с Дженсеном Хуангом, президентом и генеральным директором Nvidia. В какой-то момент он сказал фразу, которая меня поразила: «Почему здесь все такие пессимистичные?»

Он говорил не об экономике и не о политике, когда описывал настроение как «мрачное». Он говорил об отношении к искусственному интеллекту — отношении, которое разделяют многие ведущие теоретики ИИ. Преобладающее чувство в отношении ИИ — не любопытство, не оптимизм и не амбиции, а страх перед апокалипсисом.

Этот страх проявляется везде — будь то дискуссия в аналитическом центре о будущем ИИ или приватный ужин. Опасение, которое часто слышно в Вашингтоне и иногда в технологических кругах, заключается в том, что если срочно не предпринять действия, ИИ может обрести разум, выйти из-под человеческого контроля и начать угрожать нам — физически или экономически.

Сейчас дискуссия об ИИ захвачена двумя крайностями. Пессимисты (doomers) верят, что ИИ станет богоподобным и уничтожит нас. Фанатики (zealots) верят, что ИИ станет богоподобным и спасет нас. Их выводы различаются, но логика одна и та же: ИИ превзойдет человеческий интеллект и выйдет из-под контроля. Обе позиции основаны не на науке, а на научной фантастике. И обе игнорируют то, как на самом деле работает инновация.

Есть и третий путь: реализм в области ИИ.

Реализм в области ⁠ИИ начинается с простой истины: технологии успешны, когда улучшают жизнь людей. ⁠Печатный станок, антибиотики, автомобили и интернет были внедрены не потому, что ⁠они были могущественными ⁠или пугали людей. Их ⁠приняли, потому что они ⁠решали проблемы. С ИИ будет так же.

Текущая дискуссия об ИИ не является разумной. К сожалению, она ведет к импульсивной выработке политики, эксплуатирует страхи общества перед технологией, которую мы только начинаем понимать, и затуманивает наше национальное суждение в критически важный момент.

Ось пессимистов и фанатиков держится на ложной предпосылке: будто интеллект — это нечто единое, линейное и измеримое, что машины однажды смогут превзойти. На самом деле мы не можем точно определить или измерить человеческий интеллект. Тесты IQ, результаты SAT, дипломы — в лучшем случае грубые косвенные показатели. Эмпатию, суждение и креативность нельзя точно определить тестом. Если мы до сих пор не разобрались с природой человеческого интеллекта, то использовать его как мерило для AGI (общий искусственный интеллект) — бессмысленно.

Разговоры об AGI подразумевают финишную черту — момент, когда ИИ внезапно превратится из инструмента в божество. Но интеллект — это не порог, а спектр, постоянное развитие способностей. Человеческое знание ежегодно растет и меняет само представление об интеллекте. То, что кажется передовым сегодня, завтра устаревает, как показывает каждая новая модель ИИ. Интеллект — это бесконечное движение вперед, а не конечная цель. И эту цель невозможно измерить, потому что ни человек, ни машина не способны осознать, сколько вообще знаний существует в постоянно расширяющейся Вселенной. Иными словами, смысл слова интеллект меняется по мере расширения наших знаний. А значит, AGI невозможно измерить и, следовательно, невозможно достичь.

Оба лагеря исходят из предположения, что если просто добавить больше видеокарт и вычислительных мощностей, то можно создать интеллект без границ. Это механистический взгляд, который сводит человека к устройству «вход — выход» и путает вычислительную мощность с мудростью.

Но ИИ не более сознателен, чем калькулятор, решивший пример.

Реализм в области ИИ основан на смирении. Человеческая жизнь невероятно сложна. ДНК одного человека достаточно, чтобы дважды обернуть Солнечную систему; около 95% материи и энергии Вселенной до сих пор не поддаются измерению; в мозге примерно в 500 раз больше связей, чем в самых крупных моделях ИИ. За жизнь человек обрабатывает примерно столько же данных, сколько содержится во всем интернете. Ни одна языковая модель не способна повторить биологические, социальные и когнитивные процессы человеческого мозга, который мы до сих пор почти не понимаем. Некоторые крупные языковые модели работают, активируя все связи сразу — и у нас есть термин для такого поведения мозга: «припадок».

То, что делает нас людьми, — это имманентность, переживание, которое носит качественный, а не количественный характер и не укладывается в метрики, необходимые для работы ИИ. Человечность определяется не числом клеток и не наборами данных, а нашей способностью импровизировать, создавать, ошибаться, любить и учиться. ИИ может воссоздать «Пьету» с идеальной мраморной точностью, но не может воссоздать смысл и замысел, который вложил в нее Микеланджело. Так же как тело — это не просто миллиарды клеток, а картина — не просто пигменты. Человеческое знание неявно, относительно и воплощено. И это невозможно элегантно перенести в кремний.

Дискуссии об ИИ часто кажутся поверхностными, потому что в них доминируют люди с нереалистичными ожиданиями, которые думают, будто божественный интеллект скрыт всего лишь за еще одним зеттабайтом видео с котиками. Да, у ИИ есть риски, как и у любых универсальных технологий. Меняется рынок труда, перераспределяется баланс сил, перегружается инфраструктура. Но история показывает: такие сдвиги ведут к большему процветанию.

Правильный политический подход очевиден: инвестировать в инфраструктуру, кадры и разработки с открытым кодом. Расширять экспорт американских платформ, чтобы развивать мир вместе с нами. Отвергать запреты и ограничения, которые душат инновации. Страх — не стратегия, а магическое мышление — не лидерство.

ИИ пришел не для того, чтобы заменить нас, а чтобы усилить. Как паровой двигатель или смартфоны, он расширяет человеческие возможности. Он никогда не воссоздаст хаос и креативность человеческой жизни, потому что не создан для этого. Его «интеллект» пуст, но, используя его, мы усиливаем собственный.

Вопрос не в том, «проснется» ли ИИ. Вопрос в том, встретим ли мы его паранойей или трезвым взглядом. Если выбрать реализм, ИИ сможет остаться инструментом прогресса, а не площадкой для антиутопических страхов и утопических мечтаний.