Президент Монголии и премьер-министр Моди и посадили саженцы в рамках инициативы Ek Ped Maa Ke Naam. Фото

CentralAsia (MNG) -  

Когда президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в Хайдарабадский дворец, его приветствовал премьер-министр Нарендра Моди, и он позировал для памятной фотографии.

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Хурэлсух Ухнаа совместно посадили саженец в Хайдарабадском доме в честь матери президента.

Этот жест объединяет инициативу премьер-министра Ek Ped Maa Ke Naam и кампанию президента «Миллиард деревьев» — общую приверженность защите нашей планеты для будущих поколений.

Президент Хурэлсух Ухнаа и премьер-министр Нарендра Моди проводят личную встречу и официальные переговоры после посадки памятного дерева.

По случаю Всемирного дня окружающей среды 5 июня 2024 года индийский премьер-министр дал старт глобальной кампании Ek Ped Maa Ke Naam и призвал людей сажать деревья в знак любви и уважения к родной матери, а также защищать и сохранять Мать-Землю. Он также подчеркнул важность коллективных усилий для обеспечения экологической ответственности и устойчивого развития.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

