Система раннего предупреждения о стихийных бедствиях и климатических изменениях Китая сотрудничает с Монголией

MAZU — интегрированная метеорологическая китайская система на базе ИИ для раннего оповещения о стихийных бедствиях и изменении климата — сотрудничает с Монголией

Китай углубляет сотрудничество с международным сообществом в области метеорологического управления, используя искусственный интеллект и технологии раннего оповещения, чтобы помочь развивающимся странам повысить готовность к стихийным бедствиям и устойчивость к изменению климата, заявили официальные лица на пресс-конференции в субботу.

Глава Китайского метеорологического управления Чэнь Чжэньлинь заявил, что разработанная государством система раннего оповещения обеспечивает техническую поддержку и обучение странам, уязвимым к стихийным бедствиям, связанным с климатом.

Система уже внедрена в Монголии. «Она способна обеспечить комплексные решения раннего оповещения и преодолеть технологический разрыв, с которым сталкиваются развивающиеся страны», — сказал Чэнь.

В июле администрация запустила MAZU — интегрированную метеорологическую систему на базе искусственного интеллекта для раннего оповещения всех. Система сочетает в себе традиционную китайскую культуру и современную науку и тесно согласуется с инициативой ООН «Раннее оповещение для всех».

Чэнь заявил, что это символизирует переход Китая «от активного участника глобального метеорологического управления к ключевому участнику и поставщику глобальных общественных благ».

Он добавил, что в течение следующих трех лет Китай поможет развивающимся странам расширить свои метеорологические возможности, предложив 2000 возможностей для обучения, 100 стипендий и 50 мест для приглашенных ученых.

Директор Национального метеорологического центра Цзинь Жунхуа отметила, что развитие метеорологической науки также ускорилось, поскольку Китай объединяет усилия с университетами и научно-исследовательскими институтами для расширения границ прогнозирования погоды.

«Мы добились значительного прогресса в численном прогнозировании погоды, «фишке» современного прогнозирования... Наши независимые глобальные и региональные системы приблизились к высшему международному уровню», — сказала Цзинь.

Она добавила, что Китай сотрудничает с Университетом Цинхуа, Университетом Фудань и Шанхайской лабораторией искусственного интеллекта над разработкой моделей прогнозирования на основе ИИ, не отставая от ведущих метеорологических центров Европы и США.

