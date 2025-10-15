Китайский Санья расширяет международную авиасеть тремя новыми маршрутами

В период с 8 по 11 октября были открыты три международных авиамаршрута: между Саньей и Минском, Улан-Батором, Саньей и Улан-Удэ и Саньей и Куала-Лумпуром, что ознаменовало значительное расширение сети международных авиамаршрутов Саньи.

Маршрут Улан-Батор — Санья — Улан-Удэ обслуживается монгольской авиакомпанией Hunnu Air, а маршрут Санья — Минск, который обслуживает авиакомпания «Белавиа», является первым в истории прямым авиасообщением между Саньей и Беларусью.

Рейсы по маршруту Санья-Куала-Лумпур обслуживаются малайзийской авиакомпанией Batik Air и выполняются два раза в неделю, по средам и субботам, предлагая путешественникам из Юго-Восточной Азии более удобный вариант посещения островной провинции Хайнань на юге Китая.

На сегодняшний день Санья открыла в общей сложности 38 международных авиамаршрутов, соединяющих 29 зарубежных пунктов назначения в ключевых регионах, включая Центральную, Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию, а также Европу. Ожидается, что в ближайшее время будут открыты новые маршруты, в том числе между Саньей и Чхонджу.

В настоящее время граждане 86 стран могут посещать Хайнань без визы по общегражданским паспортам. Сочетание безвизового режима и прямого авиасообщения значительно увеличило приток туристов на остров.

По словам представителя Совета по туризму г. Санья, город Санья будет использовать расширение своих международных авиасообщений для сотрудничества с городами и уездами туристического экономического круга Большого Санья с целью разработки более диверсифицированных туристических маршрутов и привлечения большего числа иностранных туристов.

