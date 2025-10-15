Среди срочников стартовала программа «Солдат с профессией»

Осенный призыв на военную службу 2025 года запланирован на общенациональную дату — 17, 18 и 19 октября.

С этого проекта начнет реализовываться программа «Солдат с профессией», инициированная министром обороны.

Во время службы призывники не только приобретают военные навыки, но и осваивают необходимые профессии, востребованные в их регионе, и получают по окончании обучения дипломы и сертификаты. Это позволяет солдатам трудоустраиваться сразу после демобилизации из армии.

По предложениям призывников, проходящих военную службу, их будут распределять по воинским частям, где они будут обучаться по таким профессиям, как строитель, сантехник, электрик, сварщик, парикмахер и портной.

