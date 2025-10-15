Монголия и Индия заключили 10 соглашений, отношения перешли на уровень стратегического партнерства

Монголия и Индия подписали 10 меморандумов о взаимопонимании для укрепления связей в области культурного наследия, полезных ископаемых и цифровых решений

14 октября Монголия и Индия подписали десять меморандумов о взаимопонимании по итогам двусторонней и межправительственной встречи премьер-министра Нарендры Моди и президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Нью-Дели. Меморандумы предусматривают сотрудничество в области гуманитарной помощи, восстановления объектов культурного наследия в Монголии, сотрудничества в сфере иммиграции, геологии и минеральных ресурсов, развития кооперативов и обмена цифровыми решениями.

По этому случаю оба лидера совместно выпустили памятные марки, посвященные 70-летию двусторонних отношений Индии и Монголии.

Выступая на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, премьер-министр Моди заявил, что Индия приняла решение о предоставлении бесплатных электронных виз гражданам Монголии. Он также добавил, что Индия будет спонсировать ежегодный визит молодых послов культуры Монголии в Индию. Г-н Моди отметил, что отношения между Индией и Монголией не просто дипломатические, но и представляют собой душевную и духовную связь между двумя странами. Он отметил, что Университет Наланда сыграл важную роль в развитии буддизма в Монголии. Г-н Моди добавил, что Индия и Монголия решили вдохнуть новую жизнь в эти исторические отношения, связав Наланду и монастырь Гандантэгчинлин.

Премьер-министр заявил, что подход Индии и Монголии к глобальным проблемам основан на общих ценностях. Он добавил: «Обе страны являются близкими партнёрами на международных форумах, поддерживая свободный, открытый, инклюзивный и основанный на правилах Индо-Тихоокеанский регион. Вместе они также работают над усилением голоса глобального Юга».

Премьер-министр Моди заявил, что Индия является надёжным и постоянным партнёром в развитии Монголии. Он также отметил, что проект нефтеперерабатывающего завода, строительство которого осуществляется за счёт кредитной линии Индии в размере $1.7 млрд, станет новым стимулом к ​​укреплению энергетической безопасности Монголии.

В ходе мероприятия президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выразил благодарность Индии и премьер-министру Моди за всестороннюю поддержку проекта нефтеперерабатывающего завода. Он отметил, что Меморандум о взаимопонимании по цифровому сотрудничеству также является знаковым соглашением между Индией и Монголией. Хурэлсух сообщил, что монгольская авиакомпания готовится к выполнению чартерных рейсов в Амритсар и Нью-Дели, начиная с конца этого года, что внесет существенный вклад в расширение двусторонних отношений и сотрудничества, включая сферу туризма и бизнеса.

В ходе пресс-конференции вечером 14 октября секретарь (по восточному направлению) Министерства иностранных дел П. Кумаран сообщил, что оба лидера приняли совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, в котором изложено общее видение будущего взаимодействия, включая устойчивые цепочки поставок и критически важные минеральные ресурсы. Он отметил, что визит президента Хурэлсуха принёс существенные результаты, как символические, так и практические. Г-н Кумаран отметил, что он подтвердил глубокую дружбу между Индией и Монголией, укрепил стратегическое партнёрство и заложил прочную основу для более тесного взаимодействия в широком спектре областей в будущем.

Президент Монголии прибыл в Нью-Дели 13 октября с четырёхдневным визитом в Индию. Ранее утром президент Монголии посетил Раджгат и отдал дань уважения Отцу нации Махатме Ганди. Сегодня президент Монголии встретится с президентом Драупади Мурму в Раштрапати Бхаван, и президент Мурму даст банкет в честь высокопоставленного гостя. Президента Монголии сопровождает высокопоставленная делегация, в состав которой входят министры кабинета министров, члены парламента, высокопоставленные чиновники, представители бизнеса и культуры. Это первый визит президента Хурэлсуха в Индию в качестве президента.

