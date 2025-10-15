экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия и Европейский Союз подпишут соглашение о сотрудничестве на сумму €1 млрд

CentralAsia (MNG) -  

Государственный секретарь Министерства финансов Монголии Ганбат Жигжид встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Терезой Червинской, которая посетила Монголию для обсуждения текущего сотрудничества и возможностей будущего партнерства.

Стороны подчеркнули, что расширение двустороннего сотрудничества внесет значительный вклад в устойчивое развитие Монголии, развитие инфраструктуры и переход к зеленой экономике.

Правительство Монголии, Европейский союз и ЕИБ подпишут Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения финансирования в размере €1 млрд. Сотрудничество будет сосредоточено на приоритетных секторах, включая цифровую трансформацию, климат и энергетику, транспорт, здравоохранение и образование, и будет способствовать зеленому и устойчивому росту Монголии, сообщает Министерство экономики и развития.

Меморандум о взаимопонимании подпишут вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинска и заместитель премьер-министра Монголии Доржханд Тогмид в ходе Делового и инвестиционного форума Монголия-ЕС в Улан-Баторе 15 октября.

Монголия сотрудничает с ЕИБ с 2014 года и получила в общей сложности €144 млн в виде кредитов и грантов. В рамках этого партнерства реализуются такие проекты, как Программа инвестиций в зелёное развитие регионов аймаков и сомонов, способствующая климатически устойчивому и низкоуглеродному развитию, и Программа развития юрточных районов Улан-Батора, поддерживающая полицентричное городское планирование и улучшение инфраструктуры в юрточных районах.

источник: MiddleAsianNews

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com