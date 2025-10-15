Монголия и Европейский Союз подпишут соглашение о сотрудничестве на сумму €1 млрд

CentralAsia (MNG) -
Государственный секретарь Министерства финансов Монголии Ганбат Жигжид встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Терезой Червинской, которая посетила Монголию для обсуждения текущего сотрудничества и возможностей будущего партнерства.
Стороны подчеркнули, что расширение двустороннего сотрудничества внесет значительный вклад в устойчивое развитие Монголии, развитие инфраструктуры и переход к зеленой экономике.
Правительство Монголии, Европейский союз и ЕИБ подпишут Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения финансирования в размере €1 млрд. Сотрудничество будет сосредоточено на приоритетных секторах, включая цифровую трансформацию, климат и энергетику, транспорт, здравоохранение и образование, и будет способствовать зеленому и устойчивому росту Монголии, сообщает Министерство экономики и развития.
Меморандум о взаимопонимании подпишут вице-президент ЕИБ Тереза Червинска и заместитель премьер-министра Монголии Доржханд Тогмид в ходе Делового и инвестиционного форума Монголия-ЕС в Улан-Баторе 15 октября.
Монголия сотрудничает с ЕИБ с 2014 года и получила в общей сложности €144 млн в виде кредитов и грантов. В рамках этого партнерства реализуются такие проекты, как Программа инвестиций в зелёное развитие регионов аймаков и сомонов, способствующая климатически устойчивому и низкоуглеродному развитию, и Программа развития юрточных районов Улан-Батора, поддерживающая полицентричное городское планирование и улучшение инфраструктуры в юрточных районах.
