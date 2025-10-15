США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

CentralAsia (CA) - США вновь провели военную операцию против судна, перевозившего наркотики у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп 14 октября в своей социальной сети Truth Social.

«Сегодня утром министр обороны приказал нанести смертельный кинетический удар по судну, связанному с признанной террористической организацией. Удар был нанесён в международных водах, в результате чего были уничтожены шестеро наркотеррористов, находившихся на борту», — написал Трамп.

По словам президента, ни один американский военнослужащий не пострадал во время операции.

Ранее, в сентябре, США уже несколько раз использовали вооружённые силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, которые, по данным американской стороны, перевозили наркотики.

Как сообщает один из телеканалов Соединенных Штатов, Вашингтон рассматривает возможность нанесения точечных ударов по наркоторговцам и внутри латиноамериканской страны.