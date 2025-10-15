Спикер парламента Индии принял президента Монголии в здании парламента

CentralAsia (MNG) - В ходе встречи президент Хурэлсух Ухнаа осмотрел две палаты и галереи, демонстрирующие парламентскую демократию Индии.
Спикер Лок Сабхи Ом Бирла во вторник приветствовал президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в здании парламента, что ознаменовало важный визит, подчеркивающий прочные двусторонние отношения между Индией и Монголией.
В ходе встречи президент Хурэлсух Ухнаа осмотрел две палаты и галереи, демонстрирующие парламентскую демократию Индии.
Спикер Бирла и президент Хурэлсух Ухнаа провели обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес, что еще больше укрепило партнерство между двумя странами.
Визит подчеркивает растущие парламентские обмены между Индией и Монголией, поскольку обе страны разделяют глубокие культурные и духовные связи.
Индию и Монголию связывают тесные и многогранные партнёрские отношения, основанные на общих демократических ценностях и сотрудничестве в таких областях, как оборона, энергетика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, образование и здравоохранение.
Президент Хурэлсух Ухнаа находится в Индии с четырёхдневным государственным визитом, направленным на укрепление двусторонних связей и изучение возможностей сотрудничества. Его визит включает встречи с высшими индийскими лидерами, включая премьер-министра Нарендру Моди и министра иностранных дел С. Джайшанкара.
Ожидается, что визит президента Монголии ещё больше укрепит стратегическое партнёрство между двумя странами.