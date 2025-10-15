Спикер парламента Индии принял президента Монголии в здании парламента

CentralAsia (MNG) - В ходе встречи президент Хурэлсух Ухнаа осмотрел две палаты и галереи, демонстрирующие парламентскую демократию Индии.

Спикер Лок Сабхи Ом Бирла во вторник приветствовал президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в здании парламента, что ознаменовало важный визит, подчеркивающий прочные двусторонние отношения между Индией и Монголией.

В ходе встречи президент Хурэлсух Ухнаа осмотрел две палаты и галереи, демонстрирующие парламентскую демократию Индии.

Спикер Бирла и президент Хурэлсух Ухнаа провели обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес, что еще больше укрепило партнерство между двумя странами.

Визит подчеркивает растущие парламентские обмены между Индией и Монголией, поскольку обе страны разделяют глубокие культурные и духовные связи.

Индию и Монголию связывают тесные и многогранные партнёрские отношения, основанные на общих демократических ценностях и сотрудничестве в таких областях, как оборона, энергетика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, образование и здравоохранение.

Президент Хурэлсух Ухнаа находится в Индии с четырёхдневным государственным визитом, направленным на укрепление двусторонних связей и изучение возможностей сотрудничества. Его визит включает встречи с высшими индийскими лидерами, включая премьер-министра Нарендру Моди и министра иностранных дел С. Джайшанкара.

Ожидается, что визит президента Монголии ещё больше укрепит стратегическое партнёрство между двумя странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения