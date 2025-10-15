Вице-президент Индии встретился с президентом Монголии

CentralAsia (MNG) - Вице-президент Индии Ч. П. Радхакришнан во вторник встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в ходе своего государственного визита в Индию. Встреча была посвящена укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

Лидеры обсудили различные аспекты индийско-монгольских отношений, изучив пути дальнейшего расширения сотрудничества в таких областях, как оборона, энергетика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, образование и здравоохранение.

Индию и Монголию связывают тесные и многогранные партнерские отношения, основанные на общих культурных и духовных связях и демократических ценностях.

Государственный визит президента Хурэлсуха Ухнаа в Индию направлен на оценку прогресса в двусторонних отношениях, определение стратегии укрепления стратегического партнерства и обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит президента Монголии является частью усилий по укреплению сотрудничества между Индией и Монголией, дипломатические отношения между которыми установлены с 1955 года. Между двумя странами сложилось тесное партнерство в различных областях, включая оборону, парламентские обмены и культурное сотрудничество.

