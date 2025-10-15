ХАМАС вернул тела еще четырех погибших израильских заложников. Трамп объявил о начале второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Террористическая группировка ХАМАС передала Красному Кресту четыре гроба с телами погибших израильских заложников, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сотрудники Красного Креста забрали тела погибших в городе Газа и передали представителям ЦАХАЛ, пишет The Times of Israel.

Армия обороны Израиля намерена осмотреть четыре гроба, после чего военный раввин проведет краткую церемонию. Затем останки отправят на опознание.

ХАМАС не разглашает, кого из погибших заложников вернул Израилю.

Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС вернуть тела всех погибших израильских заложников, заявив, что начинается следующий этап его мирного плана по Газе.

«Все 20 [живых] заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько этого можно ожидать. Большая ноша упала с плеч, но работа еще не завершена. Погибшие не возвращены, как было обещано. Вторая фаза [мирного плана] начинается прямо сейчас!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social на следующий день после того, как в Египте была подписана декларация о мирном урегулировании, а сам американский лидер объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.

Всего в секторе Газа оставались тела 28 погибших. Террористы вечером 13 октября передали тела четырех погибших заложников. Сейчас в секторе Газа остаются 20 тел.

ХАМАС утром 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников в рамках плана по мирному урегулированию, который предложил президент США Дональд Трамп.