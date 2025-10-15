Сенат США в восьмой раз отклонил проекты о финансировании правительства

CentralAsia (CA) - Сенат США в восьмой раз подряд отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования федерального правительства, пишет The Hill. Это означает, что приостановка работы правительства будет продолжаться третью неделю.

Против проекта выступили 49 законодателей, 45 проголосовали «за». Для ее принятия требовалось 60 голосов.

Лидер большинства в сенате, республиканец Джон Тун раскритиковал сообщение о том, что демократы готовы продлить приостановку работы парламента «еще несколько недель».

По его словам, «демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья».

С 1 октября правительство США приостановило работу из-за того, что Республиканская и Демократическая партии не смогли договориться о планах на бюджет. Около 1,4 млн госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, более 4 тыс. получили уведомление об увольнении. Работники критически важных сфер (медики, пограничники) работают без зарплаты