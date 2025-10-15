Путин провел телефонные переговоры с Токаевым, Мирзиеевым и Рахмоном

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел три международных телефонных разговора во вторник.

Первый состоялся с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к визиту Токаева в Россию в ноябре.

«Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении Кремля.

Позднее Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Кроме того, Путин и Мирзиёев отметили рост взаимного товарооборота и высказали удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран.

Также лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.

Еще одна беседа прошла с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер поблагодарил коллегу за теплым прием во время госвизита в Душанбе на прошлой неделе.

«Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества»,— сообщил Кремль.