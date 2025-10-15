Премьер Франции объявил об отсрочке пенсионной реформы

CentralAsia (CA) - Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о приостановке реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста c 62 до 64 лет и вызвавшей в стране резкую критику, передает Deutsche Welle.

Выступая перед депутатами Национального собрания (нижней палаты французского парламента) во вторник, 14 октября, Лекорню предложил отсрочить эту реформу до января 2028 года, то есть до следующих президентских выборов.

По его словам, заморозка пенсионной реформы обойдется бюджету «в 400 млн евро в 2026 году и в 1,8 млрд в 2027 году». «Эта приостановка в конечном итоге принесет пользу 3,5 млн французов. Поэтому ее необходимо будет компенсировать финансово, в том числе за счет мер экономии средств», - цитирует слова главы французского правительства агентство Reuters. Он также предложил продолжить обсуждение пенсионной реформы в стране.

Себастьен Лекорню также заявил, что намерен отказаться от применения статьи Конституции 49.3, позволяющей принимать законопроекты без обсуждения и голосования в парламенте, передает радиокомпания RFI. В то же время премьер указал, что для этого правительство должно выдержать голосование по вопросу о доверии, и призвал депутатов «найти общий путь, несмотря на разногласия».

Второму кабинету министров Лекорню грозит вотум недоверия

39-летний Себастьен Лекорню был впервые назначен на должность премьер-министра Франции президентом страны Эмманюэлем Макроном 9 сентября, до этого он занимал пост министра обороны. Однако уже 6 октября Лекорню подал в отставку, после того как ему не удалось согласовать с парламентом госбюджет на 2026 год. Спустя четыре дня Макрон вновь назначил Лекорню премьером, а еще через два дня тот объявил состав своего нового правительства.

После повторного назначения Себастьена Лекорню ультраправое «Национальное объединение» заявило о намерении поставить на голосование вопрос о доверии новому правительству. Левопопулистская партия «»Непокоренная Франция" пообещала инициировать процедуру импичмента Макрона. В то же время Социалистическая партия заявила, что ее решение будет зависеть от того, заморозит ли Лекорню пенсионную реформу и откажется ли от использования статьи 49.3.

После досрочных парламентских выборов в 2024 году Национальное собрание раскололось на три блока: левый, центристский, к которому относятся Макрон и Лекорню, и правопопулистский. Ни у одного из них нет абсолютного большинства в 289 мест. Наблюдатели отмечают, что приостановка пенсионной реформы повысит шансы нового правительства выдержать голосование о доверии.

Социалисты Франции пока не станут участвовать в «свержении» нового правительства

Тем временем глава парламентской фракции Социалистической партии Борис Валло назвал намерение Лекорню приостановить пенсионную реформу «победой» и «шагом в правильном направлении». Одновременно Валло заявил, что социалисты готовы участвовать в дебатах в Национальном собрании, и тем самым исключил на данном этапе возможность поддержки ими какого-либо из уже внесенных вотумов недоверия.

Спорная пенсионная реформа во Франции и экономия средств

Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет еще в апреле 2023 года. Необходимость этого Макрон обосновал значительным дефицитом средств в пенсионном фонде.Закон был принят в обход парламента, с помощью конституционной лазейки.

Большинство французов, согласно опросам, отвергло реформу. После подписания Макроном соответствующего закона в стране прошли массовые протесты.

Лекорню на первом заседании своего нового правительства 14 октября заявил, что ставит своей целью снизить дефицит госбюджета с ожидаемых 5,4% в нынешнем году до 5% - в следующем.