ВОЗ предупредила об опасных индийских сиропах от кашля, от которых умирают дети
CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение об опасных жидких лекарственных средствах, выявленных в Индии.

Центральная организация по контролю за лекарственными стандартами Индии сообщила ВОЗ о наличии диэтиленгликоля (технический спирт) как минимум в трёх пероральных жидких лекарственных средствах. Это произошло после того, как стало известно о не менее 17 смертельных случаях. 

Было установлено, что опасность представляют некоторые партии препаратов: Coldrif, Respifresh TR и ReLife, производимые компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma.

В Индии заявили, что госорганы распорядились о немедленной остановке производства этих препаратов и приостановили действие разрешений на них.

Комиссия по контролю и профилактике заболеваний Индии сообщила ВОЗ, что ни одно из вышеназванных лекарств не экспортировалось из страны, и в настоящее время нет данных о незаконном экспорте. Тем не менее, ВОЗ рекомендует усилить надзор и проверку цепочек поставок в странах и регионах, которые могут быть затронуты этой некачественной продукцией. Также рекомендуется усилить надзор за неконтролируемым рынком.

Национальным регулирующим органам, органам здравоохранения и правоохранительным органам рекомендуют немедленно уведомлять ВОЗ в случае обнаружения этой продукции на территории своей страны.

В начале октября в Индии полиция арестовала владельца фармацевтической компании Sresan Pharmaceutical, выпускающей сироп от кашля Coldrif, после того как в штате Мадхья-Прадеш умерли 17 детей младше пяти лет. 

В 2022-2023 годах в Узбекистане сообщили о массовой госпитализации детей с признаками почечной недостаточности после приёма препаратов индийской фармкомпании Marion Biotech против простуды. Тогда скончались 68 детей.

