В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки

CentralAsia (CA) -  В Китае чиновника Ван Бо приговорили к смертной казни за взяточничество. С первой половины 2003-го по май 2024 года обвиняемый пользовался служебным положением и получил взятки на сумму 449 млн юаней ($58,5 млн).

Приговор отсрочен на два года, поскольку подсудимый полностью признал вину и сотрудничает со следствием, пишет HK01.

За последние несколько лет из-за масштабной антикоррупционной кампании в Китае многие чиновники лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.

