экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мигрантов в России будут проверять на наличие гепатита В и С

CentralAsia (CA) -  Минздрав России намерен с 1 марта 2026 года ввести проверки мигрантов на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С.

Как пишет «Ведомости», это коснется всех въезжающих в Россию в целях трудовой деятельности иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России.

Соответствующие проекты изменений в порядок медосвидетельствования уже размещены на федеральном портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке уточняется, что изменения нужны для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования».

Медосвидетельствование для мигрантов требуется для получения разрешения на работу в РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Это прописано в законе о правовом положении иностранцев в РФ. В настоящее время мигрантов проверяют на наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К ним относятся ВИЧ, туберкулез, сифилис и лепра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com