На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за последние четыре месяца

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Солнце ученые зафиксировали прогнозируемое усиление активности, на звезде произошла вторая по силе вспышка за последние четыре месяца уровня М.4.8. Сегодня, 15 октября, может быть достигнут многомесячный пик по мощности солнечных вспышек. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в 4 раза и приближается к уровню М», — говорится в сообщении РАН. Там добавили, что уровень рентгеновского излучения Солнца сейчас соответствует сильной вспышке, несмотря на отсутствие самих вспышек.

В РАН добавили, что в течение сегодняшнего дня может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х.

О росте солнечной активности и прогнозируемых вспышках в РАН предупредили накануне, 14 октября. 13 октября ученые рассказали, что за неполные сутки им удалось зафиксировать на Солнце 15 вспышек. При этом три из них относились к классу сильных — М.

20 июня в солнечной области № 4114 была зафиксирована вспышка высшего балла, которой был присвоен уровень X1.9. Это третье по силе событие 2025 года после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0).

Классы солнечных вспышек:

A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.

B-класс — вспышки, которые также считаются незначительными и едва заметны над фоновым солнечным излучением.

C-класс — незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.

M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.

X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.