Власти Турции изменили правила трудоустройства для иностранцев тюркского происхождения

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, меняющий механизм предоставления права на трудовую деятельность для представителей тюркоязычных народов. Соответствующее постановление опубликовано 10 октября 2023 года в официальном издании страны — газете Resmi Gazete.

Согласно новым правилам, окончательное решение о том, какие этнические и языковые группы тюркского мира получат право легально работать на территории Турецкой Республики, теперь принимает лично глава государства. Ранее такие вопросы находились в компетенции Совета министров и профильных ведомств, включая Министерство труда и социальной защиты населения.

Документ уточняет, что право на трудоустройство в Турции будет предоставлено не всем иностранцам тюркского происхождения автоматически, а только тем, кто соответствует строгому набору критериев. В частности, кандидат должен:

не иметь возможности осуществлять профессиональную или ремесленную деятельность в стране своего гражданства по объективным, независящим от него обстоятельствам;

быть вынужденным продолжать жизнь в Турции в силу социально-политических, экономических или иных причин;

обладать этнокультурной идентичностью, существенно отличающейся от доминирующей в государстве его происхождения.

Для получения разрешения на работу соискатели обязаны иметь действующий вид на жительство, представить документы об образовании и квалификации, признанные турецкими властями, пройти проверку на предмет отсутствия угрозы национальной безопасности, а также встать на учёт в специальных регистрах для иностранцев. В отдельных сферах — например, в медицине или юриспруденции — потребуется членство в соответствующих профессиональных ассоциациях.

Ключевое нововведение — введение президентского усмотрения при определении «признанных тюркских сообществ». Только те группы, которые будут официально одобрены указом Эрдогана, смогут претендовать на льготный режим трудоустройства.

Юридически изменения касаются поправок к закону №2510 от 1981 года, регулирующему статус тюркоязычных иностранцев в сфере занятости. Во всех релевантных статьях формулировка «решение Совета министров» заменена на «решение президента Турецкой Республики».

Эксперты отмечают, что нововведение укрепляет президентские полномочия в миграционной политике и может повлиять на трудовую миграцию из стран Центральной Азии, Кавказа и Балкан. Ранее Министерство труда Турции сообщало, что среди граждан Казахстана, стремящихся к трудоустройству за рубежом, особенно популярны страны с общими языковыми и культурными корнями — в том числе Турция.

Ожидается, что первые президентские указы по признанию конкретных тюркоязычных общин будут опубликованы в ближайшие месяцы.