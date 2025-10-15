В Китае обнаружено крупнейшее в мире месторождение золота

CentralAsia (CA) - Китайские геологи сообщили об открытии гигантского месторождения золотой руды в провинции Хунань, которое может стать крупнейшим в мире.

По предварительным оценкам, под землей может находиться до 1100 тонн золота - на сумму около 83 миллиардов долларов. Как передают китайские государственные СМИ, открытие было сделано под действующим месторождением Вангу в округе Пинцзян. Геологи обнаружили более 40 золотых жил на глубине около 2 тысяч метров, а трехмерное моделирование показало, что запасы могут уходить еще глубже - до 3 километров.

Эксперты отмечают, что содержание золота в породе составляет 138 граммов на тонну руды - показатель, крайне редкий для мировой золотодобывающей промышленности.

«Многие пробуренные горные породы показали видимое золото», - сообщил Чэнь Рулинь, эксперт по разведке руды Геологического бюро провинции Хунань.

Если расчеты подтвердятся, месторождение обгонит южноафриканскую шахту South Deep, которая долгое время считалась крупнейшей в мире с запасами около 1025 тонн золота.

Открытие уже повлияло на мировые рынки - цена золота поднялась до 2700 долларов за унцию, сообщают СМИ. Китай, оставаясь крупнейшим производителем и потребителем золота, может значительно укрепить свои позиции на мировом рынке драгоценных металлов.

По словам заместителя руководителя геологического бюро Лю Юнцзюня, бурение продолжается, и в окрестностях участка уже обнаружены дополнительные запасы золотой руды. Это открытие, по мнению экспертов, может стать важнейшим событием для мировой горнодобывающей отрасли в XXI веке.