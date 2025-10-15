экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин встретился с президентом Сирии аш-Шараа в Кремле

CentralAsia (CA) -  В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Сегодня руководитель Арабской Республики прилетел в Москву с официальным визитом.

Путин заявил, что отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер и в Москве всегда руководствовались интересами сирийского народа. Путин отметил, что свыше 4 000 молодых сирийцев учатся в российских вузах и им предстоит сыграть роль в восстановлении страны. Путин отметил, что сейчас Сирия переживает непростые времена, но прошедшие парламентские выборы укрепят взаимодействие между всеми политическими силами.

«Добро пожаловать в Россию», – сказал Путин.

Аш-Шараа поблагодарил президента РФ и сказал, что рад был приехать. По его словам, Сирия постарается перезапустить комплекс отношений с РФ. «У России будет серьезная роль в развитии новой Сирии», – добавил временный президент.

Далее переговоры продолжились в закрытом режиме.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стороны планируют обсудить положение российских военных баз в Сирии. По данным источника Reuters, речь идет о российской военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим.

СМИ сообщали, что во время переговоров аш-Шараа может официально потребовать выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях.

