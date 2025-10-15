экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Восстановление сектора Газа может занять десятки лет, – ООН

CentralAsia (CA) -  Спецпредставитель администратора программы помощи палестинским территориям в рамках Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс заявил, что на восстановление сектора Газа потребуется около $70 млрд, а сроки могут занять десятки лет, сообщает DW.

«Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, проведенной совместно ООН, Европейским Союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около $70 млрд», - сообщил Силлиерс.

Он уточнил, что нужно расставить приоритеты в том, какие районы необходимо восстановить в первую очередь. И есть вероятность, что не все территории будут восстановлены.

В целом для начала восстановления необходимо разобрать развалины зданий в городах и вывезти оттуда более 55 млн тонн мусора.

Только в ближайшие три года планируется потратить на восстановление $20 млрд, сообщил Силлиерс, но окончательные сроки, в которые могут быть завершены восстановительные работы в секторе Газа, он не назвал, так как это будет зависеть от объемов полученного финансирования и может занять десятки лет.

