Почти на всей территории Казахстана снова потеплеет

CentralAsia (KZ) - С 16 по 18 октября сначала в западных и северо-западных регионах Казахстана под влиянием Северо-западного циклона, а ближе к концу недели в южных и юго-восточных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальной части страны под влиянием Северного антициклона будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

Также по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман, на юге – пыльная буря.

На западе, северо-западе Казахстана ожидается понижение температуры ночью до -5+8 градусов, днем будет +5+18 градусов. На остальной территории страны, наоборот, потеплеет: на севере, востоке и в центре ночью температура воздуха повысится до -3+3 градусов, на юге и юго-востоке республики до +5+13 градусов, днем основной фон +10+23 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения