Президент Монголии и премьер-министр Моди объявили о новых инициативах в области обороны и развития

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии и премьер-министр Моди подтвердили стратегические связи, объявили о новых инициативах в области культуры, обороны и развития

Во вторник Монголия и Индия подтвердили свое стратегическое партнерство и объявили о ряде инициатив по укреплению сотрудничества в различных областях: от обороны, энергетики и цифровой инфраструктуры до культурных и гуманитарных обменов.

Приветствуя президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Индии, премьер-министр Нарендра Моди заявил, что этот визит имеет особое значение, поскольку он знаменует собой 70-летие дипломатических отношений и десятилетие стратегического партнерства между двумя странами.

В ознаменование этого события лидеры двух стран совместно выпустили почтовую марку, символизирующую общие цивилизационные и культурные связи между Индией и Монголией.

«Наши отношения — это больше, чем просто дипломатические отношения, это глубокая, душевная и духовная связь», — заявил Моди в совместном пресс-релизе. Он напомнил, что именно во время его визита в Монголию в 2015 году двусторонние отношения были переведены на уровень стратегического партнерства.

Два лидера начали день с церемонии посадки деревьев в рамках кампании Ek Ped Maa Ke Naam. Президент Хурэлсух посадил баньян в память о своей покойной матери, что премьер-министр Моди назвал символом непреходящей дружбы и заботы об окружающей среде.

В рамках сотрудничества в сфере обороны Индия объявила о новой программе укрепления потенциала пограничных сил безопасности Монголии и назначении военного атташе в посольстве в Улан-Баторе. Также были отмечены совместные инициативы по обучению.

Премьер-министр Моди заявил, что обе страны разделяют общее видение свободного, открытого, инклюзивного и основанного на правилах Индо-Тихоокеанского региона, и подтвердил свое тесное сотрудничество на международных форумах, особенно в отстаивании интересов глобального Юга.

Культурные и духовные связи стали ключевым аспектом переговоров. Лидеры двух стран объявили, что в следующем году Индия отправит в Монголию святые мощи учеников Будды, Шарипутры и Маудгальяяны. В монастырь Гандантэгчинлин также будет направлен преподаватель санскрита для содействия более глубокому изучению буддийской философии.

Индия окажет помощь в оцифровке миллиона древних рукописей, а Университет Наланды укрепит академические связи с монастырем Гандантэгчинлин, подтвердив историческую научную связь.

Для дальнейшего углубления обменов на местном уровне был подписан Меморандум о взаимопонимании между Ладакхским автономным советом по развитию горных районов и монгольским аймаком Архангай.

Для стимулирования мобильности и культурных обменов Индия теперь будет предлагать бесплатные электронные визы гражданам Монголии и спонсировать ежегодные визиты молодых послов культуры из Монголии.

Премьер-министр также ознакомился с ходом реализации крупнейшего зарубежного партнёрства Индии по развитию — проекта нефтеперерабатывающего завода в Монголии, финансируемого индийской кредитной линией на сумму $1.7 млрд. Более 2500 индийских специалистов работают вместе с монгольскими коллегами над проектом, направленным на укрепление энергетической безопасности принимающей страны.

Премьер-министр Моди заявил, что Индия продолжит поддерживать наращивание потенциала в Монголии, сославшись на такие инициативы, как Центр передового опыта в области ИТ имени Атала Бихари Ваджпаи и Школа дружбы India-Mongolia Friendship School.

Также были анонсированы новые проекты, направленные на повышение уровня жизни и навыков в Монголии, а также изучается возможность сотрудничества с частным сектором в таких областях, как добыча важнейших полезных ископаемых, энергетика, цифровые технологии, сельское хозяйство, молочная промышленность, горнодобывающая промышленность и кооперативы.

«Наши отношения построены на прочном фундаменте доверия и дружбы между двумя древними цивилизациями, — заявил премьер-министр. — Вместе мы выведем это стратегическое партнёрство на новый уровень».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения