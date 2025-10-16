Певица из Монголии заняла 1-е место в номинации «Исполнение на родном языке» Silk Way Star в Казахстане. Видео

Популярная K-pop группа Kandis порадовала зрителей, исполнив казахский хит «Dem Alam» («Я отдохну» на казахском языке) в четвертом выпуске международного вокального конкурса Silk Way Star 12 октября.

В этом выпуске конкурсанты исполняли песни других стран на родном языке. МИШЭЭЛ Джозеф из Монголии и ЯЗМИН Азиз из Малайзии разделили первое место, набрав по 120 баллов каждая.

После четырёх выпусков Казахстан лидирует в соревновании с 470 очками, за ним следуют Монголия и Малайзия, у обеих по 450 очков. Ни один из участников не выбыл в этом раунде.

Неделей ранее все участники исполнили казахские хиты на родных языках, сообщают местные СМИ.

«Silk Way Star» признан первым в своем роде вокальным конкурсом в Азии, объединяющим исполнителей из 12 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. Международный проект состоит из 10 выпусков, каждый продолжительностью более 100 минут, и транслируется на казахском, китайском и английском языках.

Грандиозный финал состоится 22 ноября и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Jibek Joly TV» и основных телеканалах стран-участниц. Победитель будет выбран на основе 50/50 баллов жюри и онлайн-голосования зрителей. Ожидается, что шоу охватит более 1 миллиарда зрителей по всему миру.

